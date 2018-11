Wat doet het JBZ in Den Bosch nou zo goed en wat gaat er minder?

Het is voor het eerst in het bestaan van de Ziekenhuis Top 100 dat het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch als winnaar uit de bus komt. En dan ook nog in een thuiswedstrijd op een eigen lijst van topklinische ziekenhuizen. ,,Het is goed dat er nu twee categorieën zijn. Want streekziekenhuizen vergelijken met topklinische is toch een beetje het verhaal van de appels en de peren”, zegt woordvoerster Saskia Bijvanck.