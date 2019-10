Wat gebeurt er als je een vluchteling vragen stelt?

DEN BOSCH - Je komt niet van hier toch? Waar is je familie nu? Wat vind je ervan dat mijn kinderen nog steeds op de wachtlijst voor een woning staan en jij al een huis hebt gekregen? Wat gebeurt er als je deze vragen stelt aan iemand die gevlucht is? Daar is de Academie voor Beeldvorming mee aan de slag gegaan. Het leidde tot een onlangs verschenen boekje: U bent hier.

De Academie voor Beeldvorming (‘Kunst is een functioneel communicatiemiddel in de samenleving’) ging na op wat voor manier de ervaring van vluchtelingen ten goede kan komen aan de Bossche samenleving. De noodopvang voor vluchtelingen die was gevestigd in Rosmalen speelde daarbij een rol. Drie jaar geleden werden gesprekken gevoerd met asielzoekers als basis van het boekje.

Veel belangstelling

De vluchtelingen kookten in een pop-uprestaurant dat eerst gevestigd op de Bossche Tramkade en later op verschillende plaatsen in de stad. ,,We boden de vluchtelingen aan om samen op verschillende locaties koken. Daar was veel belangstelling voor’’, aldus Klaas Burger, artistiek leider van de academie.

Tijdens de maaltijden werden gesprekken gevoerd waarvan een aantal is opgeschreven en bewaard. Volgens Burger toonden de gesprekken aan ‘dat de ervaringen en gevoelens van vluchtelingen niet wezenlijk verschillen van mensen in Nederland, alleen de omstandigheden zijn anders’.

Tweegesprek

Jeroen Margry, scenarioschrijver van de speelfilm De club van lelijke kinderen, heeft de verschillende verhalen van vluchtelingen gegoten in boekje met twee verhalen die bestaan uit een tweegesprek. Een man en een vrouw ontmoeten elkaar op een terras. De een woont al jaren in Den Bosch, de ander is een nieuwkomer.