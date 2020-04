Wat Hart van Nederland niet liet zien: speciale loper in Vught

Eigenaar restaurant Le Bateau: ‘Schilders­be­drijf kan mijn redding zijn’

16:21 DEN BOSCH - ,,Dit zou weleens mijn redding kunnen zijn’’, zegt Yves Mommersteeg. Hij is eigenaar van restaurant Le Bateau dat is gevestigd in de Bossche Snellestraat. Sinds een jaar heeft hij ook een schildersbedrijf. Omdat zijn restaurant net als alle andere horecazaken is gesloten door de coronacrisis heeft hij de kokskleding verruild voor een schildersoverall.