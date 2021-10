Wat hebben Blondina en Tripa met elkaar gemeen?

VUGHT - De een is blond, de ander oranjerood. Ze hebben de naam Jake’s Blondina en Jake’s Tripa meegekregen. Twee unieke biertjes die bedacht zijn door drie ondernemende Vughtse twintigers. Ze hopen het land te veroveren. ‘Laten we beginnen in Den Bosch’.

Een paar stevige slokken, dan het genot dat duidelijk waarneembaar is, eindigend met een diepe en voldane zucht. Didier Heemskerk(23) zit samen met de broers Jan(23) en Kees Janssen(26) lekker te pimpelen in Proeflokaal ‘t Paultje aan de Lepelstraat.

De drie schuiven hun voorkeur voor speciaalbier niet onder stoelen of banken. Op een zeker moment is het trio vastberaden: er moeten hoognodig twee nieuwe biersoorten op de markt worden gebracht, afkomstig uit Vught. „Zo is het ongeveer gegaan”, lepelt Kees Janssen op.

‘Blond bier doet het altijd goed’

,,Het was in de zomer van 2020. We hadden globaal al helder welke richting het op zou moeten gaan. Blond bier doet het altijd wel goed, dat kun je het hele jaar door drinken. Dus niet alleen op een zonovergoten terras. De tweede soort was een ‘jongen’ met een iets pittiger karakter.”

Paul Leeyen, eigenaar van het betreffende café, was op die bewuste dag getuige van de plannenmakerij. „Ik heb meteen tegen ze gezegd dat ik geraakt was door hun enthousiasme. Maar ja, als potentiële afnemer kon ik uiteraard nog geen toezeggingen doen.”

Na de brainstormsessie gingen de initiatiefnemers op internet op zoek naar een geschikte brouwer. Janssen weer: „We zagen al snel dat de meeste brouwerijen niet voor anderen brouwen. Dus specificeerden we onze zoekopdracht. Uiteindelijk vonden we in Gent een zogeheten contractbrouwer, Beerselect geheten. Februari dit jaar zijn we ernaartoe gegaan. Een van hun brouwmeesters is vervolgens met onze ideeën gaan stoeien. Hij kwam aanzetten met een verfijnd palet aan ingrediënten.”

12.000 flesjes

De eerste batch, bestaande uit 12.000 flesjes met een houdbaarheidsdatum van liefst twee jaar, is een half jaar later een feit.

De Blondina met een alcoholpercentage van 6,5 % smaakt fruitig, vermengd met een licht zurig aroma, en is daardoor verfrissend. De Tripa heeft een alcoholpercentage van 8,4 % en is een kruidige licht-exotische cross van een tripel en een IPA. „Met redelijk wat koolzuur, in ieder geval méér dan bij een IPA. Je mag de fles -anders dan bij diverse tripels- helemáál leegschenken. Het bier is namelijk gefilterd, er zit geen gisting op de fles. Één kleine waarschuwing is misschien op z’n plaats. Een Tripa op lege maag kan hard aankomen. Drink met mate, anders ga je dubbelzien.”

Het resultaat mag er wezen, stelt Leeyen nu tevreden vast. „Het is uitgebalanceerd bier. Nog belangrijker: onze klanten weten er ook al raad mee. Jong, oud, man, vrouw. Ik heb gelijk 240 flesjes afgenomen. Ik moet binnenkort bijbestellen.”

Volledig scherm Paul Leeyen, eigenaar van Proeflokaal 't paultje, heeft vertrouwen in Blondina en Tripa, twee nieuwe biersoorten met Vughtse roots © Chris Korsten

Hij is tevens eigenaar van Thornbridge aan de Koninginnenlaan. „Bij m’n andere café, dat een méér Engels concept heeft, sluit het minder goed aan. Je moet telkens keuzes maken, vanzelfsprekend kun je niet álles in je assortiment opnemen.”

Inmiddels worden de twee nieuwkomers ook al verkocht in enkele andere horecazaken waaronder café Oud Zuid aan het Vughtse Marktveld. „Welke van de twee onder onze klanten het meest geliefd is? Het is een nek-aan-nekrace”, aldus mede-eigenaar Eelke de Jong.

Vleugels uitslaan

Janssen tot slot: „We zijn vrij ambitieus. Laten we beginnen Den Bosch en omgeving te veroveren. Daarna willen we onze vleugels uitslaan over andere delen van het land. Onze ambities reiken zelfs tot over de landsgrenzen. Bij een professioneel bier hoort trouwens ook het juiste glas. Daar werken we nu aan. Beide bieren krijgen een origineel kelkachtig glas met een steel. Pas als dat is gerealiseerd, is ons verhaal compleet. Ik ben momenteel werkzaam binnen de veiligheidsbranche. Mijn droom is een eigen café in het centrum van Den Bosch runnen. Ik schat in dat deze jongens dan een prominente rol voor zich zullen opeisen.”