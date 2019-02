‘Wat is moeilijk leren? Het is ánders leren’

Dit is het moment, weet Huub Poels, om spijkers met koppen te slaan. De economie floreert, de roep om vakmensen in onder meer bouw, zorg en horeca klinkt luid. ,,De kansen van onze leerlingen in de praktijk zijn enorm gestegen. We zijn nu in de positie om eisen te stellen’’, weet de directeur van praktijkschool De Rijzert in Den Bosch die eind deze maand stopt. ,,Het is de tijd om structuren neer te zetten die bestendig zijn.’’