Wat moeten die kroeggangers in de Sint-Jan? Achter elk kaarsje zit een verhaal, een mens

Burger en toerist betalen mee aan Bossche plannen, zoals verbouwing station en nieuw museum

DEN BOSCH - Een trendbreuk in de Bossche politiek: jarenlang stegen de lokale woonlasten nauwelijks, maar met de komst van de nieuwe coalitie gaat de burger vanaf komend jaar 10 procent meer betalen. Ook de toerist is meer kwijt; geen 3,65 euro per nacht, maar 5 euro.

25 mei