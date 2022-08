Wat verstopte Gerrit Verkuijlen in de muren van de Sint-Jan? Dat weten we over honderd jaar

Het is toch even schrikken. Als je net even kracht zet en je beitel dwars door de muur van de Sint-Jan heen schiet. Als je daarna ook nog glasgerinkel hoort, weet je niet wat je mee maakt. Steenhouwer Gerrit Verkuijlen staat als vakman liever niet voor verrassingen. Zeker niet als het om zo’n gespecialiseerd werk gaat als bij de Bossche kathedraal, dat hij in 2002 uitvoert.