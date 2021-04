‘Water blijft eeuwigdurende zorg, dat houdt nooit op’

Aalgoot

Als kind zat hij regelmatig bij vader achterop de brommer. Vader ging wel eens vissen in de Maas bij de Hedelse brug bijvoorbeeld. Op grote paling. ,,Die is er niet meer. Maar bij Gewande hebben we met het waterschap wel een aalgoot laten bouwen. Daar vindt de aal zijn weg naar paaigebieden. We reden toen wat stinkende riviertjes voorbij, waar de schuimkoppen op stonden. Het Maaswater had een betere kwaliteit. Gelukkig is de kwaliteit van het water van die kleinere rivieren nu ook veel beter geworden.”