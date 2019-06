Waterstand visvijver Middelrode lager voor bouw vissteiger

Komende zaterdag gaan zes vrijwilligers van 't Ven aan de slag om nieuwe vissteigers te maken voor invalide vissers bij de plas. ,,Dat wordt nog een heel werk, hoor. Want er komen eerst palen in de grond en dan maken we met korven vol stenen het draagvlak voor de steiger die vier meter breed is. Je ziet ze straks nauwelijks, want ze komen op maaiveld te liggen en worden ingezaaid met gras. Dat ziet er straks gewoon als een vlakke grasmat uit", vertelt Willy Snoeck, secretaris van 't Ven.

Volgens Snoeck zijn de vrijwilligers zaterdag wel een hele dag in touw om twee van die steigers te bouwen. ,,Dan kunnen straks op elke steiger twee rolstoelen staan voor mindervaliden die graag een keer willen komen vissen. Die voorziening missen we nu bij de vijver.”

Doorgaans is de visvijver veelal in gebruik bij de jeugdleden, de EBJHV-afdeling. ,,We hebben een stuk of zestien jonge leden die hier regelmatig een keer komen vissen en ook wedstrijden houden. Voor mindervaliden is er nu niks. Dus gingen we praten bij de gemeente Sint-Michielsgestel.”

De visvijver heeft tijdelijk een lagere waterstand voor de werkzaamheden van zaterdag.