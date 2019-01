‘We hebben een eigen exportproduct, dat is iets om trots op te zijn’

De Stad Van... Rinie MeesDEN BOSCH - Sinds een maand of negen zit Rinie Mees in de gemeenteraad namens Leefbaar ‘s-Hertogenbosch. Naast de politiek is hij geïnteresseerd in sport en historie. “Ik heb zo’n 6000 oude foto’s van de stad.”

Er waren de afgelopen weken dan wel geen politieke vergaderingen, maar dat wil niet zeggen dat de gemeenteraadsleden vakantie vieren. “Juist nu is er tijd om dingen goed uit te zoeken”, zegt Rinie Mees (60), sinds een maand of negen gemeenteraadslid namens Leefbaar ‘s-Hertogenbosch. “Ik heb politiek altijd interessant gevonden. Ik werk ook al 35 jaar in een politieke omgeving.”

Mees is beleidsmedewerker bij de gemeente Eindhoven. “Ik weet hoe de hazen lopen, maar zelf politiek bedrijven is toch heel anders. Ik ben een paar jaar geleden in contact gekomen met Paul Kagie, zo is het balletje gaan rollen. Het bevalt me goed, ik vind het mooi om te proberen invloed uit te oefenen en te kijken wat er leeft in de stad. We zijn een kleine partij, dus we willen ons op een paar thema’s focussen, dat is beter dan overal een beetje over mee te praten.”

Hij noemt de nieuwe bestemming van de San Salvatorkerk in Orthen als voorbeeld. “Er ligt een plan om er een Jump XL (trampolinecentrum, red.) in te zetten, dan gaan wij de wijk in om te kijken wat er leeft bij de bewoners. We zoeken ook uit of de procedures wel op de juiste manier zijn gevolgd. Dat vind ik leuk om te doen.”

Hij heeft in verschillende gemeentes gewerkt, maar politiek bedrijven wil hij in maar één stad. Hij wijst op de ingelijste foto van de Bossche markt, boven zijn eettafel. “Den Bosch heeft zóveel te bieden. Ik verzamel oude foto’s van de stad. Ik heb er zo’n 6000. Misschien dat ik er ooit nog iets mee ga doen, maar daar ga ik pas over nadenken als ik met pensioen ben. Nu is het druk genoeg.”

Mees is ook nog vrijwilliger bij de basketballers van New Heroes. Voorzichtig hoopt hij op een nieuwe titel van de recordkampioen. “En ik ben blij met de wederopstanding van FC Den Bosch. Ik hoop dat ze een mooie en degelijke toekomst hebben. Zou toch mooi zijn, weer eredivisie in de hoofdstad van Noord-Brabant?”

Trots op...