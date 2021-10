We kopen massaal kleding en gooien het massaal weg; maar deze Bossche kids weten er wel raad mee

DEN BOSCH - Oude gordijnen, een versleten broek of een kapotte knuffel slingeren vast ergens rond in huis. Want meer dan de helft van het textielafval in Nederland wordt níet gerecycled. Zonde, vinden ook deze Bossche kinderen.

Textiel kan op verschillende manier gerecycled, reused of reduced worden. Dit is dan ook de boodschap van de Textiel Race, waarin tien basisscholen uit de gemeente Den Bosch de afgelopen vier weken tegen elkaar streden.

Het doel was om zo veel mogelijk ‘afval’ in te zamelen. ,,We zijn als gemeente blij met dit initiatief. Hergebruik is de basis van een betere wereld", spreekt wethouder Jan Hoskam de kinderen toe.

Op basisschool De Kameleon is het vrijdag een feestelijke ochtend. Want de leerlingen zijn door wethouder Hoskam gekroond tot winnaar. Zij hebben samen met 51 leerlingen 4.886 kilo textiel ingezameld en 14 reparaties uitgevoerd. De klas wint daarmee een schoolreisje naar het Textielmuseum in Tilburg. En ze hadden ook nog een cadeautje voor de wethouder: een speciaal colbert dat gemaakt is van het gerecyclede textiel. ,,De hele school heeft meegeholpen. Zonder de andere kinderen was het niet gelukt”, zegt Soufiane (11).

Jong geleerd is oud gedaan

Timmy de Vos, oprichter van de Textiel Race is blij met het enthousiasme. ,,Op alle scholen is de race geslaagd. Kinderen willen graag leren. We bereiken er veel mee om ze op deze leeftijd bewustwording en kennis bij te brengen over de herbruikbaarheid van spullen.”

Volledig scherm Teun en Juliet nemen de prijs in ontvangst. © Roel van der Aa De leerlingen kregen les over de textielindustrie, hoe kleding gemaakt wordt en hoe afval een tweede leven kan krijgen. ,,We zijn in de wijk langs huizen gegaan. Dan vroegen we of mensen textiel hadden en gaven ze het mee in een zak”, vertellen Lola (11) en Anouar (11).

Textiel wordt te veel en te snel weggegooid

We kopen nog steeds massaal kleding. In 2019 was het totale gewicht van het huishoudelijk textiel in omloop in Nederland 5438 kiloton, 10 procent meer dan in 2015. Dit gewicht staat gelijk aan ongeveer 900.000 olifanten. De voorraad huishoudelijk textiel is de afgelopen jaren geleidelijk verder toegenomen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek van februari dit jaar.

Als je dit immense gewicht vertaald naar het aantal kledingstukken per inwoner van Nederland, blijkt dat er bijna 50 stuks jassen, broeken, truien en shirts per persoon aanwezig zijn en ook bijna 40 stuks ondergoed.

174 kiloton textiel belandt bij restafval

In 2019 werd maar liefst 554 kiloton textiel (meer dan 90.000 olifanten) als afval weggegooid of als tweedehandsartikel geëxporteerd. In 2019 werd via de gemeenten 86 kiloton textiel (ongeveer 14.000 olifanten) gescheiden ingezameld.

Daarnaast werd 174 kiloton textiel via het restafval weggegooid. Van het textiel dat in het restafval terechtkwam, was 58 procent mogelijk herdraagbaar of recyclebaar. De Vos: ,,Als je de kleding die je al hebt kunt blijven dragen is dat het meest duurzaam. En als je deze toch moet weggooien doe je ze níet in de gewone prullenbak, want dan wordt het verbrand en niet hergebruikt.”

Huub van Oorschot van de Afvalstoffendienst in Den Bosch vindt al dat weggooien ook maar zonde: ,,Wij hebben afvalbakken voor het textiel geplaatst. Het textielrecyclingbedrijf Wolkat in Tilburg sorteert vervolgens het verzamelde textiel op kleur en materiaal. Zij kijken eerst wat er naar de kringloop gebracht kan worden. Wat overblijft wordt gewassen en daar wordt opnieuw nieuw garen van gemaakt.”

Grote opbrengst

In totaal is er door de leerlingen van de tien basisscholen 13.940 kilo aan textiel ingezameld. Deze grote hoeveelheid textiel wordt door Wolkat gesorteerd en gerecycled. De basisscholen hebben 125 reparaties uitgevoerd aan kledingstukken en knuffels. Deze zijn gemaakt of omgetoverd tot een nieuw item zoals een kussen, tasje of ander kledingstuk.

De leerlingen kregen bonuspunten als ze kleding repareerden. ,,Ik heb twee broeken gerepareerd waar gaten in zaten. Nu kan ik deze broeken weer aan”, vertelt Charlotte (11) trots. Soufiane (11): ,,Ik heb geleerd dat ik zuiniger met mijn kleren moet omgaan. Ik hoop dat we vaker aan dit soort acties mee kunnen doen.”