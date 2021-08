‘We moeten ons blijven onderscheiden in kleinschaligheid’

In de vakanties werden Henk Wolvers (67) en zijn broers steevast meegenomen naar het museum. ,,Ik heb nog een foto dat we met z’n vieren aan het schilderen zijn aan het strand bij Scheveningen.” Wolvers was verkocht, de passie voor kunst was overgesprongen van vader op zoon. Hij ging naar de kunstacademie in Enschede en belandde via een uitwisselingstraject voor een half jaar in Den Bosch. Hij keerde terug naar het oosten, tot hij werd geattendeerd op de mogelijkheid om een atelier te openen in de Lange Putstraat. Wolvers pakt zijn spullen en is vanaf 1984 Bosschenaar.