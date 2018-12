Webcamera's Sint-Jan voorlopig ‘op zwart’; ‘Wachten op offerte’

Zwaar geschut in het Bossche provincie­huis; bewakings­een­heid in actie

18:33 DEN BOSCH - Zwaar bewapende agenten kunnen volgende week opzien baren in het Bossche provinciehuis. Ook in de directe omgeving zwaar geschut. Bezoekers moeten vooral geen ‘verdachte voorwerpen’ meenemen. Want in het gebouw waar je doorgaans met het grootste gemak kunt doorlopen wordt gefouilleerd en gaan tassen open.