Website zet initiatieven voor armoedehulp in Noord-Brabant op een rij

Voor de hulpzoekenden is er op de site de mogelijkheid om hun woonplaats of postcode in te tikken en vervolgens in een straal van 5, 10 of 25 kilometer te kijken welke organisaties kunnen ondersteunen.

Veel mensen lopen vast

Aanleiding voor het project zijn de vele telefoontjes en emails die Stichting Armoedefonds Nederland dagelijks zegt te krijgen. ,,Niemand lijkt een overzicht te hebben welke hulporganisaties er zijn’’, zegt Teije Brandsma van de stichting. ,,Soms worden we tot vijftien keer per dag gebeld of gemaild met de vraag: ,Bij wie kan ik in mijn stad, dorp of regio terecht als ik eraan wil werken om uit de armoede te komen?’ We merken dat veel mensen vastlopen in hun online zoektocht. Die groep willen we helpen.’’