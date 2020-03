Wedstrijdje wc-rol hooghouden in huis om de jeugd van het sportveld te weren

BMC laat pannatoer­nooi niet door gaan

10:06 BERLICUM - De jarige voetbalclub BMC in Berlcium heeft een pannatoernooi voor de jeugd afgelast. De 75-jarige voetbalclub had op 1 en 22 april dat toernooi in petto. Maar vanwege de veiligheid van alle leden van de club is gekozen dat op te schorten. Zo legt het coronavirus dus ook dit evenement plat.