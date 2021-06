Weekendschool Petje af opent haar deuren op Fort Isabella in Vught: ‘Plek waar je wieg staat mag nooit je toekomst bepalen’

Roel van Amerongen uit Vught is de aanjager van Petje af Vught. ,,Ik heb zelf een vrij zorgeloze jeugd gehad maar er zijn ook kinderen met laaggeletterde ouders of ouders met een verslavingsproblematiek of die het financieel gezien zwaar hebben. Dat is geen fijne basis voor een kind om in op te groeien. Ik vind dat de plek waar je wieg staat nooit je kansen in de toekomst mag bepalen.”