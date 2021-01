Weener XL sluit productiehal na coronabesmettingen: alle 35 medewerkers getest

Treinsto­rin­gen namen af in coronajaar: fors minder meldingen in Den Bosch

19 januari In het coronajaar 2020 nam het aantal treinstoringen in Brabant flink af. Een van de plekken waar de daling het sterkst was, is Den Bosch: 38,1 procent minder meldingen dan een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van LocalFocus en storinginformatiesite Rijdendetreinen.nl.