Weer autobrand aan Hoeflaan Den Bosch, omstander opgepakt om negeren afzetting

Commissa­ris Wim van de Donk maakt zich zorgen na boerenpro­test, stikstof­cri­sis en coalitie­breuk: ‘Het knettert in Brabant’

4 januari DEN BOSCH - Boerenprotest, stikstofcrisis, coalitiebreuk; het Brabantse provinciehuis raakte in 2019 behoorlijk op drift. De geschiedenis leert commissaris van de Koning Wim van de Donk (57) dat stormen weer over waaien, maar toch is hij niet zonder zorgen. ,,Als zelfs in Brabant het ‘wij’ verloren gaat, vrees ik voor Nederland.”