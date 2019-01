Weer een brand in een cel in PI Vught

Gasthuis­kwar­tier krijgt nieuwe fietsen­stal­ling voor duizend fietsen, al moet kelder nog wel worden gekocht

16:02 Vr 25 jan. Er komt mogelijk en splinternieuwe fietsenstalling in het Gasthuiskwartier voor duizend fietsen. Deze moet de stalling in de Tolbruggarage (500 plaatsen) vervangen. In totaal is er drie miljoen beschikbaar, maar daarvoor moet de kelder nog wel worden aangekocht.