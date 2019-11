Weer een gevalletje PFAS: watertuin Aa-dal wacht op grondmonster

Ook in Den Bosch extra beveili­gers voor Kick Out Zwarte Piet: ‘We moeten onze veiligheid waarborgen’

11 november Ma 11 nov. Ook in Den Bosch komen extra beveiligers van Kick Out Zwarte Piet om demonstranten te beschermen. ,,We moeten onze veiligheid borgen", stelt een woordvoerder van Den Bosch Kan Het, de lokale afdeling van Kick Out Zwarte Piet.