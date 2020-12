Wéér een nieuw gezicht bij jeugd- en jongerencentrum Elzenburg in Vught

VUGHT - Sander Pieters wordt vanaf 1 januari de nieuwe locatiemanager van jeugd- en jongerencentrum Elzenburg in Vught. Charlotte Schoppema-Klaus is aan de kant gezet en gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Bart Houben, voorzitter van de Stichting Bestuursorgaan Jeugd- & Jongerencentrum Elzenburg, wil niet veel kwijt over het vertrek van de huidige locatiemanager Charlotte Schoppema-Klaus. ,,Naar aanleiding van de prestatieafspraken die we met de gemeente hebben gemaakt in 2020 en het aflopen van de arbeidsovereenkomst van Charlotte, hebben we als bestuur bekeken wat we nodig hebben voor de doorontwikkeling van Elzenburg", verwoordt hij. ,,Dit heeft ertoe geleid dat we voor een nieuwe locatiemanager hebben gekozen.”

Puin ruimen

Schoppema-Klaus was twee jaar locatiemanager van het Vughtse jeugd- en jongerencentrum. Een periode waarin ze veel ‘puin moest ruimen'. ,,Ik ben zonder duidelijke reden en op een vervelende manier aan de kant gezet”, reageert ze. ,,Helaas, na twee jaar heel hard te hebben gewerkt maar het komt allemaal goed. Laten we vooral hopen dat Elzenburg het gaat redden want dat wens ik alle gebruikers, vrijwilligers en medewerkers toe.”

Elzenburg wordt al sinds de opening vijf jaar geleden achtervolgd door problemen. Zo was er gedoe tussen de verschillende verenigingen die verhuisden naar het jeugd- en jongerencentrum, liepen vrijwilligers weg, waren er diverse bestuurswisselingen, problemen met het klimaat in het gebouw en met de exploitatie.

Exploitatie

Het uitgangspunt, dat het bestuur het gebouw na vier jaar zelfstandig zou moeten kunnen beheren en exploiteren, werd al snel losgelaten. Nog steeds moet er jaarlijks 115.000 euro gemeenschapsgeld bij.

Sporthal

Een combinatie met de nieuwe basisschool en naastgelegen sporthal bleek ook al niet te werken. Het beheer van de sporthal werd afgelopen jaar terug gegeven aan de gemeente. ‘Verhuurder spelen kost veel tijd. Die tijd steken we liever in het jongerencentrum zodat we het echt bruisend kunnen maken', stelde voorzitter Houben eerder.

Die taak is nu dus aan Sander Pieters, een geboren en getogen Vughtenaar die tot 1 oktober voorzitter was van Jeugd Aktief. Pieters wil Elzenburg ‘nog sterker op de kaart zetten’.

Jongerenwerker

De afgelopen vijftien jaar werkte hij bij welzijnsorganisatie ContourdeTwern. De eerste vijf jaar als jongerenwerker in Gilze-Rijen, Berkel-Enschot / Udenhout, Oisterwijk / Moergestel en de laatste tien jaar in de gemeente Heusden in verschillende functies.