Weer gaten in regenboogzebradpad Den Bosch: D66 wil gekleurde stenen of verlichting

Nieuwe award voor startups brengt Indoor Brabant dichter bij het vuur

8:00 DEN BOSCH - Het is een opmerking van de Duitse amazone Helen Langehanenberg bij de persconferentie. “Ik heb het gevoel dat het hier bij ‘The Dutch Masters’ in Den Bosch anders is dan vorig jaar.” De nummer twee van de wedstrijd van zaterdag om de wereldbeker dressuur kijkt een beetje vragend naar haar landgenote Isabell Werth. “Ik kom hier al jaren. Dit is mijn favoriete indoorshow”, reageert de nummer drie bij de worldcup-wedstrijd van zaterdag.