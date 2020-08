Weer grote vechtpartij op kermis in Rosmalen

Beginnen als prostituee is zo gedaan, maar stoppen gaat niet vanzelf, weet Iwona

11 augustus DEN BOSCH - Ze hebben vaak een gat in hun cv, schulden, familiebanden zijn vertroebeld of ze denken dat ze tóch niks anders kunnen. Stoppen als prostituee is niet makkelijk. Project RUPS helpt sekswerkers om een ander bestaan op te bouwen. ,,Maar er zijn ook meiden die zeggen: laat me met rust, ik wíl helemaal niet stoppen. Dat is ook prima.”