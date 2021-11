Weer helikopterplatform nodig bij JBZ

Het platform wordt ingericht op verzoek van ANWB Medical Air Assistence dat de helikoptervluchten uitvoert. ,,Helaas blijft het aantal coronapatiënten en het aantal ziekenhuisopnames stijgen. Daarom is er vanaf donderdag 25 november opnieuw een tijdelijk helikopterplatform bij het ziekenhuis", zegt een woordvoerster. ,,Via het platform kunnen patiënten met corona per helikopter worden overgebracht naar ons ziekenhuis of vanuit ons ziekenhuis naar elders in het land of buitenland. Wanneer de eerste patiënt per helikopter bij ons aankomt of vertrekt is niet bekend.”