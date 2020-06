Weer man opgepakt na gewelddadige burenruzie op Orthen. Politie gewaarschuwd voor man met vuurwapen

Vught start toch met werkzaamhe­den Jagers­bosch­laan en wacht rechtszaak niet af

17:20 VUGHT - De Jagersboschlaan in Vught gaat vanaf komende woensdag op de schop. De gemeente wacht de rechtszaak in augustus, over het wel of niet mogen openstellen voor gemotoriseerd verkeer én verharden van de groene laan, niet af.