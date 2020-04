Wéér meer geld naar erfgoed in Bossche kerk, maar toe maar

Film ‘Den Bosch in vroeger jaren’ te zien bij HTR; opnamen gemaakt tussen 1945 en 1965

DEN BOSCH - Opnamen van het bezoek dat koningin Wilhelmina in maart 1945 bracht aan Den Bosch en indrukken van de levende poppenkast op de Bossche Markt in 1948. Het is een greep uit de opnamen die zijn verwerkt in de film 'Den Bosch in vroeger jaren' die de Heusdense Televisie en Radio Stichting (HTR) uitzendt. De film is onder meer te zien op woensdag 22 april vanaf 19.00 uur.