Wéér met z’n allen thuis? Zo kom je de lockdown door: ‘Je moet in vredestijd goede afspraken maken’

Even niet naar school, lekker toch? Nou, nee! Online les is niet fijn, vinden ze op het Sint Jans in Den Bosch

15 december DEN BOSCH - Nog gauw een paar toetsen maken, kluisje leeghalen en dat was het dan voor dit jaar op school. Leve de lockdown, want lekker lang kerstvakantie! Nou nee, zeggen de leerlingen van het Sint Janslyceum in Den Bosch. ,,Wij vinden het veel fijner om naar school te gaan.’’