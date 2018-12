Weer minder geld voor Netwerk tegen Armoede in Den Bosch: ‘We kunnen niet alle activiteiten houden’

,,Als onderzoek van de gemeente aantoont dat het netwerk bestaansrecht heeft en je de bestrijding van armoede belangrijk vindt, moet je het netwerk ook in staat stellen hun werk te doen.’’



De oud-wethouder heeft kritiek op de beslissing van B en W dat er geen (extra) geld is om de coördinator van het netwerk ook volgend jaar aan de slag te houden.



De uren voor de coördinatie van het netwerk zijn de afgelopen jaren verminderd van 16 uur per week in 2016 naar 8 uur in 2017 en 4 uur dit jaar naar nul volgend jaar. Overigens was al bekend dat dit zou gebeuren, want de financiële bijdrage in de meerjarenbegroting van de gemeente opgenomen.