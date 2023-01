Weer staan treinen bij Den Bosch stil door koperdiefstal: geen verkeer van en naar Geldermalsen

FC-supporters dromen vooraf nog hardop over stunt tegen Ajax: ‘Het zou toch moeten kunnen?’ Nee, toch niet

DEN BOSCH - Zou het kunnen? Heel misschien dan. Een bekerstunt van FC Den Bosch. Met de griepgolf bij Ajax hebben sommige supporters vooraf in de rij voor de tribune nog enige hoop. Feest is het sowieso. In ieder geval op de M-side met beats en een biertje.

11 januari