Weer swingen en springen met de lijven tegen elkaar. Wat hebben we daarnaar uitgekeken

René van Verseveld heeft een grote V op zijn revers en moet dus wel de beveiliger van dienst zijn bij de Republiek in Zaltbommel. ‘s Middags was hij voor Klerks Security nog actief op het muziekevenement bij Van Aken in Den Bosch, met een paar honderd bezoekers. Hier schalt de muziek ook over de straat, maar is het toch een stuk rustige. René van Verseveld is heel tevreden over hoe het gaat. ,,Zowel in Den Bosch als hier in Zaltbommel geen problemen met bezoekers. Wie op stap gaat weet heel goed dat die coronacheck er is.”