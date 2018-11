Wéér teleurstelling voor voetbalclub Zwaluw VFC Vught; politiek vindt nieuwbouwplan té duur

Al sinds 2012 dromen het bestuur en de leden van Zwaluw VFC van een nieuwe, veilige en duurzame accommodatie. De huidige accommodatie is vies en gedateerd en niet bepaald een visitekaartje voor Vught. Diverse plannen passeerden door de jaren heen de revue maar steeds was het geld het probleem. Gisteren lag een discussiestuk op tafel met volledige nieuwbouw van de kleedkamers, kantine en tribune. Kosten 2,5 miljoen euro waarvan 1 miljoen voor de club en 1,5 miljoen euro voor rekening van de gemeente. Een soort afkoop richting privatisering van de voetbalaccommodatie. ,,Een ambitieus plan, compleet nieuw, duurzaam en veilig maar wij denken dat het niet haalbaar is”, aldus Siebren van der Zee, fractievoorzitter van Gemeentebelangen. ,,Het is niet dat we het Zwaluw VFC niet gunnen maar als we hier in meegaan, denk ik dat er morgen andere verenigingen op de stoep staan. We willen wel nadenken over een alternatief want de kleedkamers renoveren en er weer vier noodunits bijzetten, lijkt ons niet verstandig. We willen de voetbalclub tegemoet komen en het college vragen door te rekenen wat het kost als we tussen de tribune en de kantine nieuwe kleedkamers bouwen.”