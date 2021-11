Weer tijdelijke noodopvang 300 asielzoekers bij Autotron

Rombouts: 'Er gaat een golf van warmte voor asielzoe­kers door Den Bosch'

DEN BOSCH - Burgemeester Rombouts van den Bosch trapte zaterdagmiddag de bijeenkomst voor hulp aan het tijdelijk asielzoekerscentrum in het Autotron in Rosmalen af. Hij deed dat met het statement: 'We leven al langer in een onderstroom van angst voor buitenlanders en asielzoekers. Het is een periode waarin we met onze rug naar hen toe staan. De laatste weken gaat er een golf van warmte door de stad, maar ook de tegenstroom is nu goed zichtbaar.'

6 maart