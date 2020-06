Weer toelaten bezoek PI Vught uitgesteld: ‘Bezoekzaal is nog niet coronaproof’

In een brief aan de Tweede Kamer kondigde minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker maandag aan dat gedetineerden in alle penitentiaire inrichtingen vanaf vandaag maximaal één uur per week één bezoeker mogen ontvangen. Míts de inrichtingen de benodigde maatregelen hebben kunnen treffen om bezoek verantwoord toe te laten.

Materialen zijn schaars

Dat is in de Penitentiaire Inrichting in Vught niet het geval, volgens Robert Meijer, woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De bezoekzaal is volgens hem nog niet ‘coronaproof’. ,,De PI Vught heeft er de afgelopen periode keihard aan gewerkt maar vanwege schaarste aan geschikt materiaal duurt het in Vught nog even voordat het eerste bezoek weer welkom is.”

Volledig scherm De aangepaste bezoekzaal van de PI Alphen. © Dienst Justitiële Inrichtingen

Meijer verwacht dat de PI Vught later deze week de laatste materialen ontvangt en kan installeren. ,,Zodat we mogelijk per 22 juni het bezoek weer kunnen opstarten. Veiligheid voor personeel, gedetineerden en bezoekers staat voorop.”

Quote Veiligheid voor personeel, gedetineer­den en bezoekers staat voorop Robert Meijer, Woordvoerder DJI

Het gaat volgens Meijer met name om plexiglas dat voorkomt dat gedetineerden en bezoekers fysiek contact hebben met elkaar. ,,Daarvan hebben we behoorlijke hoeveelheden nodig en we zijn waarschijnlijk niet de enige.”