Wéér uitstel N65; schop op zijn vroegst in september 2022 de grond in

NM Kamp Vught in de prijzen; internatio­na­le erkenning voor getoonde film

13 oktober VUGHT - ,,Een geweldige opsteker, deze internationale erkenning. Voor ons museum én de filmmaakster.” Dat zegt museumdirecteur Jeroen van den Eijnde over de film ‘Niet alles is wat het lijkt’. De film die de Bossche schrijver-regisseur Sanne Kortooms maakte, in opdracht van Nationaal Monument Kamp Vught, is in de prijzen gevallen bij de New York Festivals TV & Film Awards 2021.