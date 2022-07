Wéér uitstel uitspraak N65-plan; vanwege omvang en complexiteit

Verbijste­ring bij HC Den Bosch: finale play-offs voortaan over 1 duel in Amsterdam

Voortaan duurt een hockeywedstrijd in de hoofdklasse vier keer 15 minuten zuivere speeltijd. En de finale van de play-offs gaat nog maar over één duel, in Amsterdam. Die wijzigingen maakte de hockeybond donderdag bekend, de laatste tot ontsteltenis bij HC Den Bosch.

7 juli