Weer veel gekkigheid bij Foute Party van Qmusic in Den Bosch

Ja, ze zijn nog steeds hartstikke dol op elkaar, het echtpaar Rachel(42) en Marty(37) van Dijk uit Oss. De twee, die elkaar tijdens de Foute Party van 2013 hebben leren kennen, zijn exact een jaar geleden getrouwd. De huwelijksreis ging naar niet naar Bora Bora of Aitutaki maar Den Bosch, naar de Brabanthallen om precies te zijn. "Het huwelijksaanzoek van Marty was óók al tijdens de Foute Party, editie 2015 wel te verstaan. We zijn helemaal één met dit feest. Dit is nog leuker dan carnaval. Het spektakel slaan we dan ook nooit over", verzekert de vrouwelijk helft van het stel. Evenals vorig jaar zijn ze gestoken in hun originele trouwoutfit. Zij in een lange witte jurk; het specifieke model zorgt ervoor dat haar linkervoet met daarop de getatoeëerde namen van haar kinderen Luuk en Lieke goed zichtbaar is. Hij in z'n koningsblauwgroene broek met bijpassend gilet. "Je zult het niet geloven, maar we gaan morgen weer!"