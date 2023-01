Weer zet koperdiefstal treinen stil bij Den Bosch, verkeer na vertraging weer hervat

Eén man, meer dan tien instrumen­ten en een debuut dat nu al vier jaar duurt

Met het soloprogramma Diederick’s Debuut keert multitalent Diederick Ensink terug naar Theater de Speeldoos in Vught. Daar zette hij zijn eerste grote schreden in de muziek. Hij bespeelt in de voorstelling meer dan tien instrumenten.

10 januari