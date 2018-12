Weet je nog, een jaar geleden?

Windpark Rietvelden NEE bij rechter: ,,Wij willen die molens daar nou eenmaal niet”

6:14 DEN BOSCH - ,,Ik woon straks in een soort molenbos”, zegt de heer Vorselen. ,,Achter mijn huis een windmolen en als ik straks naar links kijk nog eens drie. De gemeente Den Bosch heeft ooit veel geld gepompt in het natuurgebied. Er vliegen lepelaars over mijn huis, er zitten prachtige ijsvogeltjes en kleine vleermuizen zoeken een plekje in de hooimijt. Ik snap er niets van. Die hoge molens staan straks tussen de huizen en de natuur in.” Eén van de omwonenden van de voorlopig nog vier geplande windturbines bij en om industrieterrein De Rietvelden in Den Bosch hield gisteren een vurig pleidooi bij de rechtbank van Den Bosch.