Weinig begrip voor cancelen Samenloop voor Hoop: ‘Ik ben boos, verdrietig en teleurgesteld’

Tribunes en borrel­plaats op Wilhelmina­plein als alterna­tief voor de Kemping

9 april DEN BOSCH - Met tentjes en ligstoelen was het grasveld van het Wilhelminaplein in Den Bosch afgelopen zomer omgetoverd in een Kemping. In mei hoopt exploitant Jacques van Geffen er twee tribunes te plaatsen en een ‘borrelplek’.