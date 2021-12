Wekenlang gewerkt aan kerstsfeer in huis en tuin: ‘Piet Paulusma is komen kijken’

Letters zelf gebogen

Elke tafel, kast, stoel, bank of hoek is voorzien van een kersttafereeltje. Het huis is een knusse kerststal waar Henrie een poosje geleden de laatste hand aan heeft gelegd. In de laatste week van november is hij in de voortuin aan de slag gegaan. ,,Ik was net op tijd klaar toen het begon te regenen’’, zegt Henrie.

Hij is vooral enthousiast over de kinderkerstboom en een treintje in huis. ,,En de letters van ijzer voor Merry Christmas en Happy New Year heb ik zelf gebogen. Het is wel jammer dat ik de arrenslee met een hert achter het huis heeft moeten zetten. Er is geen plaats meer aan de voorkant. Piet Paulusma is hier een jaar of tien geleden komen kijken. Daarna is er weinig bij gekomen. Het is wel af.’’