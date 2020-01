Wel geitenkaas maar geen ‘gatenkaas’ méér op Bossche warenmarkt

DEN BOSCH - De Bossche warenmarkt op woensdag kent sinds vorige week (voorlopig) een andere opstelling. De kramen en verkoopwagens staan niet meer kriskras op het halflege plein, maar vormen aan de rand een soort lint. Daarnaast is de sluiting van de markt vervroegd naar drie uur in de middag. De maatregelen van de gemeente moeten méér marktplezier en dus ook méér klandizie brengen.

De eerste indruk is dat de ‘herschikking’ nog niet het gewenste effect heeft opgeleverd. Dat is een understatement. Want als je eerlijk bent, kun je niks anders concluderen dan dat het op deze woensdag angstvallig stil is op de Markt. ,,Je kunt moeilijk het weer de schuld geven, het is immers nagenoeg droog”, merkt Monique Eijkemans op. Ze heeft zojuist haar gebruikelijke kaasboodschappen gedaan bij ‘Kaaskoning’ Boy Bertrums. ,,Tapenade oude kaas, ik ben er dol op. Nee, zoiets kun je in de supermarkt niet kopen.”

‘Boy is een fijne knul’

Met de huidige woensdagmarkt zélf heeft ze niet zoveel op. ,,OK, Boy is een fijne knul, maar ik mis een beetje de passie bij een aantal marktkooplieden. Dat is tijdens de biologische markt op vrijdag wel anders. Die markt leeft veel méér. Ik geloof niet dat de nieuwe indeling het tij daadwerkelijk zal keren. Al is gezien de omstandigheden het creëren van een lint -of althans iets wat erop lijkt- misschien zo gek nog niet. De geitenkaas is er nog wel, de onooglijke ‘gatenkaas’ tussen de kraampjes in is goeddeels verdwenen.”

Ze ziet nog een bijkomend voordeel dat vooral betrekking heeft op de kooplieden: ,,Klanten zullen minder snel dan voorheen een kraam overslaan, omdat het nu min of meer één doorgaande route is.” Pauline Jeekel, een andere marktbezoeker, is het met dat laatste eens: ,,Dit heeft iets weg van de Helftheuvelpassage; dáár loop je ook automatisch een rondje.”

‘Niet dé oplossing’

Harold van den Heuvel, de eigenaar van De Kaaskoning, is slechts voor een deel tevreden. ,,Dit is niet dé oplossing. Ik ben een voorstander van een rij kramen die naar elkaar ‘toekijken’. Dat bevordert namelijk niet alleen de algehele interactie. Het is ook handig bij het laden en lossen, aangezien de markt daar dan geen hinder van ondervindt”, aldus Van den Heuvel.

Het argument van de doorgaande route is volgens Gregory de Koning van haarspecialist Drost klinkklare onzin. ,,Als je het beu bent om verder te lopen, dan lijkt het mij niet meer dan logisch gewoon weg te schieten, tussen de kraampjes door”, grijnst De Koning.

Groenten- en fruitverkoper Jan van Lis is bovenal content over de vervroegde sluiting: ,,Heb over klanten niet te klagen. Maar de ervaring leert dat er ná drie uur bijna geen kip komt.”