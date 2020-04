Wel met motor en fiets op pad aan de Bossche Maas, maar niet aan de overkant

In memoriam Popjourna­list Bert van de Kamp: een onovertrof­fen verhalen­ver­tel­ler

16:22 DEN BOSCH - Hij was vaak te vinden bij de popconcerten in de Bossche Willem Twee. De donderdag overleden popjournalist Bert van de Kamp was nauw betrokken bij het Bossche popcentrum. Hij was er jarenlang bestuurslid en adviseerde de boekers van de popzaal over welke bands er zouden moeten spelen. Ook werkte hij jarenlang mee aan de Bossche Popquiz. Donderdag overleed Van de Kamp op 73-jarige leeftijd.