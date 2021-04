Wel of geen laadpaal voor de deur, daar hebben Vughtenaren niks over te zeggen

De commissie Bezwaarschriften boog zich dinsdagavond tijdens een online-hoorzitting over bezwaren tegen laadpalen voor elektrische auto’s in de Wilhelminalaan en de Theresialaan. ,,Er zijn betere plekken in de buurt dan tegenover basisschool de Schalm. Ik ben verrast dat er geen overleg is geweest”, aldus één van de bezwaarmakers, die de paal zowat voor zijn deur zelf heeft aangevraagd. ,,Aan de overkant van de weg bij woonvoorzieningen van Kentalis voor dove mensen staan vaak minder auto’s geparkeerd. Een laadpaal aan die kant betekent minder overlast. Ik denk dat Vught transparanter moet zijn. Anders worden er straks meer mensen verrast.”

‘Parkeren is nu al drama’

Vier andere bezwaarmakers zijn het niet eens met de plek waar Vught in de Wilhelminalaan laadpalen heeft gepland. Volgens de buurtbewoners is er in de omgeving zoals bij de kerk bij het Mariaplein of in de Victorialaan nog voldoende plek om je auto op te laden. ,,Het is de vraag of je twee schaarse parkeerplaatsen op moet offeren. Parkeren is nu al een drama in de buurt. Je moet al vaak een stukje lopen. Dat doet ook iedereen”, aldus één van de bezwaarmakers. Er zijn inmiddels 65 openbare laadpalen in Vught.