Wel of geen mondkapjes bij kappers en schoonheidssalons in regio Den Bosch? ‘Het is een lastig dingetje’

Kappers en schoonheidsspecialisten zijn blij dat ze maandagmorgen weer aan de slag kunnen om hun klanten van top tot teen ‘onder handen’ te nemen. Die staan ook te popelen.

‘Een gekkenhuis en chaos’

De (mobiele) telefoons van mensen die normaal haar, voeten, nagels en de rest van ons lichaam verzorgen, stonden vanaf vorige week woensdag zonder uitzondering roodgloeiend. ,,Een stormloop”, zeg de één. ,,Een gekkenhuis en chaos”, vinden anderen.

,,Mensen kunnen niet wachten”, merkt manager Minou Kroezen van schoonheidssalon ‘Skin Care Center’ in Den Bosch op. ,,We hebben aan alles gedacht. Onze medewerkers nemen bijvoorbeeld ook hun temperatuur op. Ik ben best wel een beetje zenuwachtig voor de eerste dagen.”

‘Echt nog even geduld’

Veel salons hebben voordat er één lok is geknipt of nagel is gevijld al flinke wachtlijsten. Twee tot drie weken is geen uitzondering. ,,Echt nog even geduld voor veel mensen”, zegt bedrijfsleider Eva Janssen van Hoepelman Kappers aan de Geldersedam in Den Bosch . De meeste zaken proberen door de uren in de ochtend of avond te verlengen of een dag extra open te zijn de eerste golf te verwerken.

Volledig scherm De kappers en andere contactberoepen gaan maandag weer open © Peter de Bruijn

Quote Gezamenlij­ke uitgroei geeft gevoel van saamhorig­heid Eugenie Vollebergh, Vollebergh Kappers in Den Bosch

,,Als je haar lekker zit, voel je je ook beter”, weet Eugenie Vollebergh van de gelijknamige kapsalon in Den Bosch. ,,Die uitgroei bij velen geeft ook een gevoel van saamhorigheid. Zo van: we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Iedereen was zelf maar wat aan het klooien. Ineens zijn kappers heel belangrijk. Dat wisten we zelf al, maar nu krijg je ook waardering voor je vak”

Volledig scherm Vollebergh Kappers aan de Buitenhaven in Den Bosch © Peter de Bruijn

Quote Dat we als kappers belangrijk zijn voelt best goed Sharona de Ruiter , Kap- en Beautysalon Studi0 7 in Zaltbommel

,,Ik heb de afgelopen weken al flink wat verzoekjes om te knippen gekregen”, zegt manager Sharona de Ruiter van Kap- en Beautysalon ‘Studio 7' in Zaltbommel. ,,Heb ik natuurlijk niet gedaan. Ook veel verknipte kapsels gezien op straat van mensen die zelf met hun haarbos aan de slag zijn gegaan. Niet zo handig. Je merkt dat we gemist zijn. Dat we belangrijk zijn voelt best goed. Als je haar maar goed zit. Dat blijkt nu dus echt zo.”

De salons hebben allerlei maatregelen getroffen. Desinfecterende vloeistof of spray, minder stoelen, plastic (spat)schermen en de veelbesproken mondkapjes.

Modieuze brillen

,,We hebben ze ook besteld”, zegt Eva Janssen. ,,We krijgen ook modieuze brillen om de ogen te beschermen. ,,Dan zien we er net wat leuker uit dan met zo’n normale veiligheidsbril.”

,,Het verschil tussen een kapper en schoonheidssalon is dat wij echt aan het gezicht zitten”, aldus Minou Kroezen. ,,Dus bij het Skin Care Center mondkapjes inderdaad. Die droegen we trouwens al bij hand- en voetbehandelingen. De meiden hebben hier sallemaal een paardenstaart en dragen geen sieraden. We lopen er basic bij om schoon te kunnen werken. Veiligheid gaat voor alles.”

Quote Ze zijn heel benauwd. We zien wel hoe lang we mondkapjes gaan ophouden Silvia Hipp-Vos, Silshairvision in Nuland

,,We starten met mondkapjes, maar ze zijn heel benauwd”, weet Silvia Hipp-Vos van Silshairvision uit Nuland uit eigen ervaring. ,,We zien nog wel hoelang we ze op gaan houden. Klanten moeten ze zelf meenemen. Ik ben blij dat we opengaan, maar ben er ook niet helemaal gerust op. Je hebt mensen links en rechts zien omvallen. Je bent wel wakker geschud zal ik maar zeggen.”

Nog niet open

Volledig scherm Pascalle, Jet (van Puik Haar), schoonheidsspecialiste Claire en pedicure Wilma dronken deze week een glas champagne op de heropening © Eigen Foto Kapsalon ‘Puik Haar’ en schoonheidssalon ‘Claire Salon De Beauté’ in Den Bosch gaan nog niet open. Ons pand krijgt een metamorfose. ,,We waren van 20 mei uitgegaan”, zeggen kapsters Pascalle van de Wiel en Jet Damen. ,,Vandaag staat de schilder nog te klussen”, aldus schoonheidsspecialiste Claire van de Gein. ,,We zetten er met z’n allen onze schouders eronder en gaan zo snel mogelijk met frisse nieuwe kleurtjes in de zaak later deze week weer aan de slag.”

De bisschop en de wethouder

Theo Persoons van ‘Uylenhof Hairstudio’ in Den Bosch (her)opent zijn zaak maandagochtend op een bijzondere manier. Bisschop Gerard de Korte en wethouder Jan Hoskam knippen een lintje door. ,,Daarna kan ik ze eventueel meteen knippen”, aldus Persoons. ,,Elk half uur vanaf 11.00 uur een klant op afspraak. Hier hebben we als kappers al heel lang op zitten wachten.”

Volledig scherm Ria Snoeren is na 8 weken zonder kapper helemaal grijs geworden. Deze week gaat ze weer naar de kapper, tot die tijd houdt ze de cap op. © Roel van der Aa