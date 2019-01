Welcome to Satisfaction in Rosmalen onverminderd op stoom

ROSMALEN - Het beviel vorig jaar goed: Welcome to Satisfaction nieuwe stijl. Daarom is er ook komend weekeinde weer veel ruimte voor tribute-bands en livemuziek op het pleintje buiten.

Welcome to Satisfaction, een muzikaal festijn, wordt weer als vanouds gehouden op feestlocatie De Kentering in Rosmalen. Vorig jaar lukte dat niet, en werd er gekozen voor Danscentrum Rosmalen. ,,We hebben daar echt een prima ontvangst gehad,” vertelt bestuurslid Leander Pennings, maar een rondgang onder fervente bezoekers wees uit dat ze liever weer teruggingen naar De Kentering. En dus wordt deze traditie weer in ere hersteld.

Tradities

Er zijn meer tradities: zo wordt Welcome to Satisfaction gehouden op de tweede zaterdag van de maand januari. Nog altijd zijn er coverbands, maar de komende editie zijn er maar liefst twee tribute-bands. ,,Dat viel vorig jaar heel goed. Het is ook echt iets van deze tijd.”

Janis Joplin en George Michael

Zo is er The Woodstock Tribute Band, die een ode brengt aan het gelijknamige festival uit 1969 met nummers van Ten Years After, Janis Joplin en Jefferson Airplane. De negenkoppige band heeft al aangekondigd een wervelende show neer te zetten.

De andere band is Faith en zij brengen vooral nummers van - natuurlijk - George Michael. Ze spelen om en om in de blauwe zaal - de iets kleinere zaal van het partycentrum. In de grote zaal spelen coverbands, ieder met een eigen stijl. Zo is er De Blits, met rockcovers, en Lucky Nine, winnaar van The Clash of the Coverbands in 2018.

Quote Vorig jaar begonnen we voor het eerst met een buitenpro­gram­ma. Mensen willen toch graag even afkoelen of een hapje eten. Daarom staat er dit jaar ook weer een foodtruck. En er is ook muziek Leander Pennings Boven is het wat rustiger. Daar staat vooral akoestische muziek op het programma. Tot slot is er nog het pleintje voor De Kentering. ,,Vorig jaar begonnen we voor het eerst met een buitenprogramma. Mensen willen toch graag even afkoelen of een hapje eten. Daarom staat er dit jaar ook weer een foodtruck. En er is ook muziek.”