Weldoener betaalt voorlopig grafrechten Engelen

Dennis dwong verdachte dodelijke steekpar­tij Den Bosch op knieën: ‘Kon hem niet laten gaan na wat ik had gezien’

10 september DEN BOSCH - Wat woensdag als een mooie zonnige ochtend begon, eindigde als een gitzwarte dag. Bosschenaar Dennis had zich niet alleen over het slachtoffer van de steekpartij aan de Ploossche Hof ontfermd, maar wist ook de wegrennende verdachte aan te houden. ,,Ik kon hem niet laten gaan, niet na wat ik had gezien.”