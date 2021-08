Weldoenster Marion is ziek en kan minderbedeelde dorpsgenoten niet meer helpen: ‘En dat doet heel erg zeer’

Medaille­kan­di­daat Kimberly Alkemade uithang­bord van Prins Hendrik: ‘Acceptatie van beperkte en niet-beperkte atleten is volmaakt in Vught’

24 augustus De vlam brandt sinds vanmiddag weer in het stadion in Tokio. Na de voor ons land zo succesvolle Olympische Spelen zijn met een uitgebreide ceremonie zonder publiek ruim twee weken later de Paralympische Spelen in Japan begonnen.