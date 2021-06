Welk Bosch gastgezin wil de Braziliaanse Beatriz leren spruitjes en zuurkool klaar te maken?

DEN BOSCH - Belangstelling om een andere cultuur wat beter te leren kennen? Je kunt bijvoorbeeld op reis gaan naar een vreemd oord. Een andere optie is een tijdlang onderdak te bieden aan een buitenlandse scholier, zoals Braziliaanse Beatriz. Zij hoopt een plekje in Den Bosch te vinden.

Ze is zestien jaar en komt uit Rio de Janeiro, de swingende stad van de samba, de bossanova, het carnaval, het futebol. Als persoon is ze vooral spontaan, leergierig, zorgzaam en ruimdenkend. „Ik vind het leuk om nieuwe en ongewone dingen te ontdekken”, vertelt Beatriz op de website van Travel Active, een organisatie uit Amsterdam die het High School Holland-programma faciliteert.

,,Deze uitwisseling zal vele voordelen opleveren. Ik ga nieuwe mensen leren kennen, een andere taal leren spreken en een breder beeld van de wereld krijgen. Al van jongs af aan droom ik ervan in Europa naar school te gaan. Een droom die eindelijk uitkomt!” Ze sluit af met een uitsmijter: „Vorig jaar heb ik mijn liefde voor koken en bakken ontdekt. Kan niet wachten op het moment dat ik typisch Nederlandse gerechten ga klaarmaken.”

Uit alle windstreken

Beatriz is een van de circa zeventig internationale scholieren, afkomstig uit alle windstreken, die via het betreffende programma nog op zoek is naar een gastgezin. In haar geval voor de duur van één schooljaar, en het liefst in Den Bosch, zo weet Travel Active.

Quote Vorig jaar heb ik mijn liefde voor koken en bakken ontdekt. Ik kan niet wachten op het moment dat ik typisch Nederland­se gerechten ga klaarmaken Beatriz, Scholier

„Het begrip gastgezin zien wij héél breed, want ook alleenstaanden mogen zich melden”, verduidelijkt program director Anne Meijers. ,,Elk gastgezin biedt op vrijwillige basis kost en inwoning aan; de overige kosten zijn voor rekening van de scholier of voor ons als organisatie. De bedoeling is dat iedere buitenlandse scholier ‘gewoon’ instroomt binnen het reguliere onderwijs, alleen niet in de eindexamenklassen. Naast een culturele uitwisseling is het leren van de Nederlandse taal de main focus.”

Belangrijke schakel

„Ja ja, zul je misschien denken, is dit allemaal niet te hoog gegrepen?”, vervolgt hij. „In het verleden hebben we dikwijls mogen constateren dat onze deelnemers na gemiddeld drie maanden al in staat zijn het Nederlands te verstaan en de basis van de spreektaal onder de knie hebben. Deels vanwege een intensieve online taalcursus die we aanbieden. Maar ook een medeleerling in de klas als buddy vormt samen met een plaatselijke coördinator doorgaans een belangrijke schakel in het geheel.”

Quote Veel buitenland­se scholieren fronzen hun wenkbrau­wen bij het zien van een washandje of een verjaar­dags­ka­len­der op het toilet Anne Meijers, Program director Travel Active

Washandjes en verjaardagskalenders

Volgens Meijer betekent de culturele uitwisseling in de praktijk vaak voor zowel scholier als gastgezin een rijke ervaring die de ogen verder zal openen. ,,Daarbij passeren automatisch typische vanzelfsprekendheden de revue. Zo fronzen veel buitenlandse scholieren hun wenkbrauwen bij het zien van een washandje of een verjaardagskalender op het toilet. Dat is het mooie: elke cultuur is anders!”