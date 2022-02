Welke wegen of rotondes moeten worden aangepakt in Vught, Cromvoirt en Helvoirt? Gemeente vraagt inwoners mee te denken

Nu al aanpassin­gen spoorplan Den Bosch-Vught: ‘Een pleister­tje, een soort van salamitac­tiek’

DEN BOSCH/VUGHT - Niet 6 maar 27 woningen in de wijk Vughterpoort in Den Bosch kunnen meer last krijgen van spoortrillingen. Met alle mogelijke schade van dien. Dat blijkt uit een recent onderzoek in opdracht van ProRail. Het spoorplan Den Bosch-Vught wordt daarom nog vóór de behandeling door de Raad van State aangepast.

1 februari