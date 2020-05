Welkom bij het anderhalvemeterhotel: geen lopend buffet of bomvolle zaal voor de moederdaglunch

DEN BOSCH/VUGHT/NULAND/ZALTBOMMEL - Hotels mochten tijdens de coronamaatregelen openblijven voor overnachtingen; al was dát qua kosten voor sommige hotels amper haalbaar zonder gasten. De sfeer bij de Van der Valk-hotels was de afgelopen twee maanden dan ook heel anders. Geen verkeersopstoppingen, geen bomvolle zalen voor de paaslunch of het lopend buffet, en veel minder toeristen. En vanaf nu is het ‘het nieuwe normaal’: een coronaproof hotel in de anderhalve meter-samenleving.